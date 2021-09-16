В Тернопольской области случайно раскопали 250-килограммовую авиационную бомбу: фото

Чрезвычайники перевезли ее в безопасное место, где и взорвали.

В с. Нагорянка Чертковского района на Тернопольщине раскопали фугасную авиационную бомбу ФАБ-250 времен Второй мировой войны. Такую опасную находку обнаружили во вторник, 14 сентября, на ул. Шевченко, 6.

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Об этом сообщила пресс-слжуба ГСЧС Тернопольщины.

Взрыватель в бомбе отсутствовал, вероятно, его изъяли в послевоенный период. Поэтому чрезвычайники решили ее выкопать и перевезти, чтобы обезвредить в безопасном месте.

"В 15:10 взрывоопасный предмет доставлен в безопасное место и уничтожен путем контролируемого подрыва", — рассказали в ГСЧС.

Как пишет ZAXID.NET, снаряд обнаружили жители села, когда обустраивали забор между дорогой и частным домом.

Напомним, взрыв в Карпатах, который унес жизни двух мужчин, по предварительным данным, мог вызвать снаряд времен прошлых мировых войн.

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