В Тернопольской области сократили продолжительность комендантского часа

До 1 апреля комендантский час длится с 23:00 до 05:00.

В Тернопольской области сократили комендантский час. С 1 апреля комендантский час продлится с 00:00 до 05:00. Он начинается в 23:00.

Об этом сообщил руководитель Тернопольской ОВ Владимир Труш.

Решение о сокращении продолжительности комендантского часа было принято на Совете обороны области.

"Есть ответственность за нарушение комендантского часа. Прошу не нарушать нормы этого комендантского часа, не ходить по улицам, не посещать заведений питания, развлекательных заведений, ведь они должны и так быть закрытыми", — подчеркнул Труш.

Также глава ОВА сообщил, что находящиеся в заведениях пункты обогрева закроют. Тем временем продолжат работать стандартные стационарные "Пункты несокрушимости".

Изменения комендантского часа в регионах

В Полтавской области сократили продолжительность комендантского часа с 27 марта. Он продлится с 23:00 до 04:00. До этого действовал с 23:00 до 5:00.

В Киеве с 26 марта сократили комендантский час: продлится с 00:00 до 05:00 каждый день. В частности, теперь наземный транспорт работает с 05:30 до 23:30, а метро – с 06:00 до 23:00.

На территории Ивано-Франковской области также уменьшили комендантский час: с 00:00 до 05:00. На Прикарпатье провели опрос, в котором приняли участие более 21 тыс. человек. 84% поддержали это.

Самый короткий в Украине комендантский час установили в Черкасской области. Он будет длиться всего 4 часа: с 00:00 до 4:00.

Тем временем в Херсоне и области с 13 марта увеличили время комендантского часа: продлится с 17:00 до 06:30.

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