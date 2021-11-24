В Тернопольской области спасают 2-летнего ребенка, который выпил жидкость для чистки труб

В Тернопольской области спасают 2-летнего ребенка, который выпил жидкость для чистки труб

У ребенка диагностировали ожог и отравление.

В г. Шумске Тернопольской области 2-летний ребенок выпил жидкость для чистки труб. Девочку срочно госпитализировали.

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Об этом сообщил генеральный директор Центра ЭМД Тернопольщины Михаил Джус

Инцидент произошел во вторник, 23 ноября, в 22.20. Родители девочки вызвали скорую и пациентку госпитализировали.

"С химическим ожогом полости рта и острым энтеральным отравлением маленькая пациентка, после оперативно оказанной медицинской помощи, госпитализирована в Шумскую райбольницу", — сообщил Михаил Джус.

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