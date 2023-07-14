В Тернопольской области стена убила женщину: фото

Медики несколько часов спасали потерпевшую.
В Чортковском районе Тернопольской области стена обрушилась на женщину. Пострадавшую госпитализировали и пытались спасти, однако она скончалась.
Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.
По данным полиции, трагедия произошла в Монастырской громаде Тернопольской области. Там 53-летняя женщина вместе со своим мужем разбирали помещение. Внезапно обрушилась одна из стен. Потерпевшая не успела отскочить и очутилась под завалами. На женщину упала конструкция весом почти пол тонны.
Соседка супругов вызвала медиков. Врачи госпитализировали женщину в реанимацию. За ее жизнь боролись несколько часов, однако потерпевшая скончалась.
В полиции открыли производство по статье 115 УКУ с пометкой "несчастный случай".
Напомним, в Тернопольской области "богатый европеец" выманил у женщины 2 тысячи долларов. Он пообещал ей прислать дорогой подарок, за который нужно уплатить "таможенное собрание".
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