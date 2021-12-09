В Тернопольской области столкнулись микроавтобус и легковушка: двое погибших

Полиция выясняет причины аварии.
Два человека скончались в больнице после столкновения рейсового микроавтобуса и легковушки в Тернопольской области.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 декабря.
ДТП произошло накануне вечером. Микроавтобус, следовавший из Тернополя в Кременец, не разминулся с автомобилем. Что привело к ДТП, правоохранители пока не сообщают.
В результате аварии травмировались девять человек. Шестерых пострадавших госпитализировали с разными травмами в больницу. Водитель и пассажирка микроавтобуса были в тяжелом состоянии. Медикам не удалось спасти их.
Как сообщалось, 7 декабря из-за столкновения грузовика с пассажирским микроавтобусом на трассе Н-27 Чернигов – Гремяч возле с. Брусилов 13 человек погибли, семь травмировались. Пострадавшие госпитализированы в черниговские больницы.
Читайте также:
- В Черкасской области водитель сбил девочку и пытался покончить с собой
- Новое смертельное ДТП с участием грузовика: под Черниговом столкнулись фура и трактор, погибший (фото)
- Случай спас жизнь: мужчина, которого считали погибшим в жутком ДТП под Черниговом, не поехал маршруткой