В Тернопольской области столкнулись микроавтобус и легковушка: двое погибших

В Тернопольской области столкнулись микроавтобус и легковушка: двое погибших

Полиция выясняет причины аварии.

Два человека скончались в больнице после столкновения рейсового микроавтобуса и легковушки в Тернопольской области.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 декабря.

ДТП произошло накануне вечером. Микроавтобус, следовавший из Тернополя в Кременец, не разминулся с автомобилем. Что привело к ДТП, правоохранители пока не сообщают.

В результате аварии травмировались девять человек. Шестерых пострадавших госпитализировали с разными травмами в больницу. Водитель и пассажирка микроавтобуса были в тяжелом состоянии. Медикам не удалось спасти их.

Два человека умерли в больнице после столкновения рейсового микроавтобуса и легковушки | Новости Украины

Как сообщалось, 7 декабря из-за столкновения грузовика с пассажирским микроавтобусом на трассе Н-27 Чернигов – Гремяч возле с. Брусилов 13 человек погибли, семь травмировались. Пострадавшие госпитализированы в черниговские больницы.

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