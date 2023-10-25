В Тернопольской области суд оштрафовал женщину за то, что она материлась на свекровь в Viber

Правоохранители трактовали нецензурную переписку как "домашнее насилие психологического характера", составили админпротокол и передали его в суд.

В Тернопольской области Шумский районный суд оштрафовал женщину, которая писала своей свекрови мат в СМС-сообщениях. Местная жительница должна заплатить штраф.

Об этом сообщает Zaxid.net.

В ходе судебного заседания судья выяснил, что жительница Шумской общины утром 22 августа в мессенджере Viber нецензурно высказывалась относительно своей свекрови, чем совершила в отношении последней домашнее насилие психологического характера.

Родственница обвиняемой написала заявление в полицию и попросила разобраться с невесткой. Правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия).

“На судебное заседание женщина не явилась, хотя ее ранее сообщали о месте, дате и времени рассмотрения дела. Судья отметил, если обвиняемая знала о составлении в отношении нее протокола об административном правонарушении и рассмотрении дела в суде, однако не появилась, никаких заявлений и ходатайств не подавала, то это дает возможность вынести постановление без присутствия женщины”, — говорится в постановлении. Шумский районный суд от 19 октября.

Шумский районный суд невестку признал виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал ее на 170 гривен. Если же женщина не заплатит штраф в течение 15 дней, то в бюджет взимается двойной размер.

Также жительница Шумского общества должна заплатить судебный сбор в размере 536 гривен 80 копеек. Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней со дня вынесения постановления в Тернопольский апелляционный суд.

Стоит отметить, что жительницу Шумской общины уже не впервые привлекают к административной ответственности из-за ее свекрови. Ранее, 8 апреля женщина словесно издевалась над родственницей и обзывала ее в доме, где они совместно проживают. Обвиняемая также заплатила штраф — 170 гривен.

Напомним, в Тернопольской области нетрезвый мужчина решил ограбить дом. Однако из-за того, что был пьян, уснул прямо на кровати в чужом доме.

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