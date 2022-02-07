В Тернопольской области судили многодетную мать, дочь которой отравилась алкоголем и попала в больницу

В Тернопольской области судили многодетную мать, дочь которой отравилась алкоголем и попала в больницу

Женщина свою вину признала и обещала, что такое больше не повторится.

В Тернопольской области на скамье подсудимых оказалась многодетная мать из-за того, что ее дочь отравилась алкоголем и попала в больницу.

Об этом сообщают "Тернопольские события" со ссылкой на постановление Чертковского райсуда.

В Тернопольской области судили мать 5 детей из-за того, что ее дочь госпитализировали в больницу с отравлением алкоголем. Инцидент произошел в с. Калиновщина Чортковского района. 15-летнюю девочку в декабре этого года госпитализировали в больницу с диагнозом: алкогольная интоксикация.

На мать девушки составили админпротокол по ч. 1 ст. 184 КУоАП (уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию несовершеннолетних детей) и направили его в суд.

Мать пояснила, что не уследила за дочерью, поскольку имеет на выковании пятеро детей. Женщина заверила судью, что большее такое не повторится и провела с дочерью воспитательную беседу.

Суд оправдал многодетную мать.

Напомним, что в Ровенской области воспитательница детсада и заведующая употребляли алкоголь на рабочем месте.

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