В Тернопольской области трех девушек "продали" в Португалию в сексуальное рабство

В Тернопольской области трех девушек "продали" в Португалию в сексуальное рабство

У девушек отобрали их документы под предлогом сделать разрешение на работу.

Четыре факта торговли людьми обнаружили полицейские с начала года на Тернопольщине.

Об этом сообщил начальник отдела миграционной полиции области Александр Буняк, передает 20minut.ua.

Также читайте Известную американскую актрису посадили в тюрьму за вербовку женщин в секс-рабство

По его словам, на людей, причастных к эксплуатации людей, открыли уголовные производства по 2 части 149 статьи Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит от 5 до 12 лет.

"Трех девушек завербовали и отправили в Республику Португалия, где обещали им работу в гостинице. У девушек отобрали их документы, под предлогом разработать разрешение на работу, и заставили заниматься проституцией. Двум лицам уже объявлено подозрение. Готовятся материалы в суд. Еще одна жительница области стала жертвой сексуальной эксплуатации в Италии", — сказал Александр Буняк, начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Национальной полиции в Тернопольской области.

Почти четверть миллиона украинцев с начала независимости стали жертвами торговли людьми, которая является такой же прибыльной, как торговля оружием или наркотиками. Ежегодно в Украине открывают сотни уголовных дел и разоблачают вербовщиков и целые преступные организации. Впрочем, нередко злоумышленники получают только минимальное наказание.

Напомним, в Киевской области отец сдавал в сексуальное рабство двух несовершеннолетних дочерей и снимал детскую порнографию с их участием. Также правоохранители разоблачили 53-летнего педофила, который насиловал сестер.

Трое украинцев поехали в Словакию на заработки и попали в рабство

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку