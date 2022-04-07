В Тернопольской области у переселенки обнаружили дифтерию

Женщина находится в лечебном учреждении.

В Тернопольской области у 29-летней переселенки из Славянска подтвердили дифтерию.

Об этом "Суспільному" рассказала директор областного центра контроля болезней Оксана Чайчук.

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В настоящее время девушка находится в инфекционном отделении больницы. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное. Специалисты насчитали 70 контактных лиц у пациентки. За ними проводят медицинское наблюдение.

"Изучены вакцинальный статус всех контактных. Люди, которые были в костре, сейчас проходят антибиотикотерапию, проводится прививка против дифтерии", — рассказали чиновница.

Оксана Чайчук также подчеркнула, что опасности для Тернопольской области: "Проводятся все необходимые мероприятия. Думаю, что на этом мы и локализуем".

Дифтерия – это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Это заболевание вызывает воспаление слизистой рта и горла.

Как сообщалось, с начала 2022 года в Хмельницкой области было выявлено уже пять случаев лептоспироза. Два случая зафиксированы у внутриперемещенных лиц.

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