В Тернопольской области умер мужчина, потерявший сознание в ТЦК: спецпрокуратура проверит действия военнослужащих

Спецпрокуратура в Тернополе проверит действия служащих ТЦК, на территории которого потерял сознание, а впоследствии в больнице умер военнообязанный.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона в сообщении в социальных сетях.

Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона зарегистрировала уголовное производство по факту предполагаемого превышения военнослужащими Чертковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки власти или служебных полномочий.

Предварительная правовая квалификация – ч. 5 ст. 426-1 УК Украины.

"Как стало известно из публикаций в медиа, в г. Бучач Тернопольской области умер 49-летний мужчина после многодневного пребывания в ТЦК. Сообщалось, что он болел эпилепсией, а на его теле были ушибы и синяки", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 25 февраля 2024 этот мужчина прибыл в ТЦК для сверки военно-учетных документов и прохождения военно-врачебной комиссии. Однако из-за алкогольной интоксикации медкомиссию не проходил.

Через два дня, 27 февраля, около 17 часов, находясь на территории центра комплектования, состояние здоровья военнообязанного ухудшилось – начались судороги. В результате он упал на землю и ударился головой.

Медики констатировали смерть, причиной которой явилась черепно-мозговая травма. Тело доставили в Тернопольское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Досудебное расследование поручено осуществлять следователям Теруправления ДБР во Львове.

Справка: санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Ранее сообщалось, что в Тернополе мужчина скончался через 8 дней после мобилизации.

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