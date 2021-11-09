В Тернопольской области установили памятник букве "Ї": фото

В городском совете подчеркнули, что памятник букве должен напоминать о ценности родного языка, его богатстве.

В г. Лановци Тернопольской области по случаю Дня украинской письменности и языка 9 ноября открыли памятник букве "Ї".

Об этом сообщили в Лановецком городском совете.

Художественный объект "Украинский язык – уникальный" установили в центре города возле горсовета. На этом месте раньше стоял постамент "первым комсомольцам Лановецкого района", демонтированный после декоммунизации. Изготовил арт-объект кузнец Василий Гудыма.

В городском совете подчеркнули, что памятник букве должен напоминать о ценности родного языка, его богатстве.

"Отныне статическая фигура буквы "Ї", автором которой является Василий Гудыма — это украшение города и единственная арт-инсталляция такого типа в Украине", — сообщили в Лановецком городском совете.

Фото: Лановецкий городской совет

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