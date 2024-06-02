В Тернопольской области ужасно обмелели реки Збруч и Днестр: в чем причина (видео)

Русла рек стали уже на 3-4 метра, вода обнажила пересохшую землю на берегах.

В реках Збруч и Днестр в Тернопольской области существенно упал уровень воды.

Об этом сообщил тернопольский ведущий и волонтер Сергей Фалендыш, опубликовав соответствующее видео в соцсетях.

Как видно на опубликованных кадрах, снятых на границе Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей, русла рек стали уже на 3-4 метра, вода обнажила пересохшую землю на берегах.

По словам автора видео, такое обмеление рек обусловлено тем, что Днестровская ГЭС после разрушительных российских ударов по энергетике работает на полную мощность, поэтому сброс воды происходит в разы быстрее.

"Также есть фактор бездождевой весны", — заметил он.

В Тернопольской области мелеют реки Збруч и Днестр

Напомним, оккупационные войска России в ночь на 1 июня атаковали гидроэлектростанции "Укргидроэнерго". В результате ударов возникли критические повреждения оборудования. Также есть попадание в инфраструктуру рядом со станциями.

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