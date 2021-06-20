В Тернопольской области в канализационном коллекторе нашли тела двух мужчин: названа возможная причина смерти

Полиция устанавливает обстоятельства смерти.

В Тернопольской области на территории одного из аграрных предприятий в канализационном коллекторе обнаружили тела двух мужчин.

Об этом сообщает полиция.

По словам руководителя агрофирмы, накануне прорвало трубу. Двое мужчин пытались выявить неисправность. Предполагают, что они могли заглянуть в промежуточный коллектор, вдохнуть испарения, потерять сознание и упасть туда.

Их тела нашли на следующий день. Погибшими есть действующий 37-летний рабочий и 62-летний пенсионер, который консультировал и помогал на предприятии.

В то же время, по информации руководителя агрофирмы, за день до трагедии на предприятии прорвало трубу. Мужчины пытались ее отремонтировать и восстановить подачу воды. Тогда они якобы и отравились аммиачным газом.

В то же время, в управлении Гоструда говорят, что тела мужчин обнаружил заместитель руководителя частного агропредприятия при осмотре территории свинофермы. По их информации, второму погибшему 59 лет и он был разнорабочим предприятия.

"По предварительной информации, мужчины погибли от отравления аммиачным газом при выполнении работ, связанных с промывкой сточной трубы септика, расположенного на территории агропредприятия. Для выяснения причин и обстоятельств группового несчастного случая со смертельным исходом принимаются меры по созданию комиссии и проведения специального расследования", — сообщила пресс-секретарь управления Гоструда Галина Климчук.

Этот факт правоохранители внесли в ЕРДР согласно ст. 271 ч. 2 (нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Ровенской области трагически погиб многодетный отец. Мужчина пошел на пастбище за лошадью. У реки он провалился в яму, которую сделали бобры. Сверху на мужчину упал конь.

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