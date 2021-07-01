В Тернопольской области в лесопосадке нашли мертвым 18-летнего парня: он мог совершить самоубийство

В Тернопольской области в лесопосадке нашли мертвым 18-летнего парня: он мог совершить самоубийство

Смерть парня наступила еще до приезда медиков.

В селе Вився Тернопольского района Тернопольской области в среду, 30 июня, нашли мертвым 18-летнего парня. Его тело обнаружили в лесопосадке.

Об этом сообщил генеральный директор Центра ЭМП Тернопольщины Михаил Джус.

Парня нашли повешенным в лесопосадке. На место происшествия приехали медики, однако они его уже не успели спасти.

"Медики вынуждены были констатировать биологическую смерть, наступившую до приезда бригады скорой помощи. По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть наступила вследствие самоубийства", — сообщил Михаил Джус.

Обстоятельства смерти расследуют работники полиции.

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