В Тернопольской области в лесопосадке нашли мертвым 18-летнего парня: он мог совершить самоубийство

Смерть парня наступила еще до приезда медиков.
В селе Вився Тернопольского района Тернопольской области в среду, 30 июня, нашли мертвым 18-летнего парня. Его тело обнаружили в лесопосадке.
Об этом сообщил генеральный директор Центра ЭМП Тернопольщины Михаил Джус.
Парня нашли повешенным в лесопосадке. На место происшествия приехали медики, однако они его уже не успели спасти.
"Медики вынуждены были констатировать биологическую смерть, наступившую до приезда бригады скорой помощи. По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть наступила вследствие самоубийства", — сообщил Михаил Джус.
Обстоятельства смерти расследуют работники полиции.
Напомним, в Днестре нашли тело отца, который ценой жизни спас трех дочерей из воды.