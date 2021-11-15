В Тернопольской области во время сжигания сухой травы загорелся лес: огонь уничтожил около 150 деревьев (фото)

Сумму нанесенного ущерба оценили в 480 тыс. грн.
В поселке Коропец Тернопольской области во время сжигания сухой травы загорелся лес.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Тернопольской области.
Местные жители, несмотря на запреты, сжигали сухую траву вблизи леса. Однако огонь опрокинулся и на деревья.
"Следствием очередного случая бездумного сжигания стало повреждение до степени прекращения роста 146 деревьев и степени непрекращения роста 40 деревьев в лесных насаждениях Монастырыского районного коммунального лесохозяйственного предприятия", — сообщили в Госэкоинспекции.
Экологи из-за пожара обратились в полицию. Сумму нанесенного ущерба оценили в 480 тыс. грн.
Читайте также:
- Ударил ножом и переломил основание черепа: в Одессе иностранец жестоко избил мужчину
- В Ровенской области корова упала в водоем: ее доставали эскалатором (фото)
- Почти 50 снарядов разрушали дома в Невельском: местные разбирают завалы и рассказывают, как спасались