В Тернопольской области во время сжигания сухой травы загорелся лес: огонь уничтожил около 150 деревьев (фото)

В Тернопольской области во время сжигания сухой травы загорелся лес: огонь уничтожил около 150 деревьев (фото)

Сумму нанесенного ущерба оценили в 480 тыс. грн.

В поселке Коропец Тернопольской области во время сжигания сухой травы загорелся лес.

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Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Тернопольской области.

Местные жители, несмотря на запреты, сжигали сухую траву вблизи леса. Однако огонь опрокинулся и на деревья.

"Следствием очередного случая бездумного сжигания стало повреждение до степени прекращения роста 146 деревьев и степени непрекращения роста 40 деревьев в лесных насаждениях Монастырыского районного коммунального лесохозяйственного предприятия", — сообщили в Госэкоинспекции.

Экологи из-за пожара обратились в полицию. Сумму нанесенного ущерба оценили в 480 тыс. грн.

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