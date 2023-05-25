В Тернопольской области во время тренировки погибла школьница

В селе Млиновцы на территории Кременецкой областной детской спортивной школы по санному спорту погибла 15-летняя девушка. Юная спортсменка травмировалась при спуске на специальных летних санах.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

"Во время спуска санной трассой отломился фрагмент деревянной доски и травмировал 15-летнюю спортсменку. Повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Девятиклассница погибла на месте происшествия", — отметили в ведомстве.

По факту несчастного случая с девушкой на санной трассе следователи внесли сведения в ЕРДР согласно ч. 2 ст. 275 УК Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекшее гибель людей). Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Николаевской области в с. Дмитриевка, утонула 15-летняя девочка.

Читайте также: