В Тернопольской области вооруженные нападающие ворвались в дом ветерана войны: чем все закончилось

Полиция / © Нацполиция в Тернопольской области

В селе Настасов Тернопольского района произошло дерзкое разбойное нападение. Двое мужчин напали на ветерана войны, отобрали у него зарегистрированное оружие и открыли стрельбу прямо во дворе.

Об этом сообщила полиция региона.

По информации полиции, событие произошло 17 августа после обеда. Злоумышленники приехали автомобилем в дом потерпевшего, незаконно проникли на территорию подворья и набросились на хозяина.

Мужчина пытался защитить свое имущество, выйдя с карабином, но нападавшие свергли его на землю, нанесли телесные повреждения и отобрали оружие.

Один из нападавших — 22-летний местный житель — произвел несколько выстрелов в землю рядом с потерпевшим и по его автомобилю. Очевидцами происшествия стали жена и сын одного из нападавших.

Дать отпор мужчина не смог из-за полученных на войне ранений. После стрельбы нападавшие скрылись на авто. В тот же день они были задержаны.

К преступлению причастны жители села Настасов 1998 и 2003 годов рождения. Им доложено о подозрении.

Младшему из подозреваемых дополнительно инкриминируют хулиганство с применением оружия и незаконное ношение боеприпасов. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве 58-летний мужчина, выдававший себя за военного офицера, обокрал женщину более чем на 400 тысяч гривен.

Событие произошло в октябре прошлого года. В полицию обратилась жительница Голосеевского района и рассказала, что познакомилась с мужчиной, который представился военным высокого ранга. Он говорил о службе и командировках, быстро завоевал доверие женщины, которая поделилась с ним планами приобрести квартиру. Когда хозяйка оставила его дома наедине, гость украл значительную сумму денег.

Правоохранители установили, что злоумышленником оказался ранее судимый уроженец Черниговской области, не имевший никакого отношения к Вооруженным силам. Его задержали по месту жительства, изъяли украденные средства и сообщили о подозрении.

Суд признал мужчину виновным в преступлении. Приговором он проведет шесть лет за решеткой.