- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 2 мин
В Тернопольской области вооруженные нападающие ворвались в дом ветерана войны: чем все закончилось
В Тернопольской области двое молодых людей напали на ветерана, отобрали оружие и стреляли по его имуществу. Их задержали в тот же день.
В селе Настасов Тернопольского района произошло дерзкое разбойное нападение. Двое мужчин напали на ветерана войны, отобрали у него зарегистрированное оружие и открыли стрельбу прямо во дворе.
Об этом сообщила полиция региона.
По информации полиции, событие произошло 17 августа после обеда. Злоумышленники приехали автомобилем в дом потерпевшего, незаконно проникли на территорию подворья и набросились на хозяина.
Мужчина пытался защитить свое имущество, выйдя с карабином, но нападавшие свергли его на землю, нанесли телесные повреждения и отобрали оружие.
Один из нападавших — 22-летний местный житель — произвел несколько выстрелов в землю рядом с потерпевшим и по его автомобилю. Очевидцами происшествия стали жена и сын одного из нападавших.
Дать отпор мужчина не смог из-за полученных на войне ранений. После стрельбы нападавшие скрылись на авто. В тот же день они были задержаны.
К преступлению причастны жители села Настасов 1998 и 2003 годов рождения. Им доложено о подозрении.
Младшему из подозреваемых дополнительно инкриминируют хулиганство с применением оружия и незаконное ношение боеприпасов. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Киеве 58-летний мужчина, выдававший себя за военного офицера, обокрал женщину более чем на 400 тысяч гривен.
Событие произошло в октябре прошлого года. В полицию обратилась жительница Голосеевского района и рассказала, что познакомилась с мужчиной, который представился военным высокого ранга. Он говорил о службе и командировках, быстро завоевал доверие женщины, которая поделилась с ним планами приобрести квартиру. Когда хозяйка оставила его дома наедине, гость украл значительную сумму денег.
Правоохранители установили, что злоумышленником оказался ранее судимый уроженец Черниговской области, не имевший никакого отношения к Вооруженным силам. Его задержали по месту жительства, изъяли украденные средства и сообщили о подозрении.
Суд признал мужчину виновным в преступлении. Приговором он проведет шесть лет за решеткой.