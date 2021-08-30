В Тернопольской области возле заправки столкнулись автомобиль и мотоцикл: погиб 19-летний парень (фото)

В Тернопольской области возле заправки столкнулись автомобиль и мотоцикл: погиб 19-летний парень (фото)

Причины аварии устанавливаются.

В г. Чертков Тернопольской области вблизи заправки столкнулись автомобиль Volkswagen Golf и мотоцикл. В ДТП погиб 19-летний автомобилист, еще 3 человека получили травмы.

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Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Авария произошла 29 августа около заправки, откуда выезжал легковой автомобиль. В тот момент мотоциклист ехал по главной дороге, где и произошло столкновение. На месте аварии погиб 19-летний водитель Volkswagen Golf. Двух пассажиров авто и водителя мотоцикла госпитализировали.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

На месте ДТП работали следователи. Причины аварии устанавливаются.

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