В Тернопольской области возобновили обучение три учреждения профтехобразования: шьют военное снаряжение

В учреждениях организовали смешанное обучение.

Совет обороны Тернопольской области решил возобновить смешанный процесс обучения для трех учебных учреждений в регионе.

Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.

Речь идет о таких учебных учреждениях:

Кременецкий лесотехнический колледж,

Кременецкий лицей,

Тернопольское училище сферы услуг.

К слову, учреждения шьют одежду, а также производят оборудование, необходимое для поставки гуманитарной помощи в области, где продолжаются активные боевые действия.

“Смешанная форма обучения позволяет администрациям учебных учреждений привлечь к помощи учащихся, которые должны проходить практику. В первую очередь это касается производственного обучения, но не касается общеобразовательной составляющей”, — говорится в сообщении.

К слову, Суспільне пишет, что в Тернопольском училище сферы услуг и туризма для военных шьют сумки для сброса магазинов. Военное снаряжение производится по образцам, которые передают волонтеры и военные, – рассказывает преподавательница училища Жанна Дигтяр.

В день шьют более полусотни изделий, материалы предоставляют волонтеры.

"Уже сшили много изделий, а передаем их по месту надобности. Я знаю, что это и тероборона берет, и на передовую тоже передают", – рассказывает директор училища Галина Грушко.

Как сообщалось, в Тернополь эвакуируют вуз из Донецкой области. Из-за военных действий из Краматорска переезжает Донбасская государственная машиностроительная академия. Учебное учреждение разместят на базе Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя. Выш предоставит свои помещения и материально-техническую базу для работы.