В Тернопольской области вся семья отравилась грибами: детали

Многодетная семья и их родственница отравились грибами 30 октября. За их жизнь до сих пор борются медики во Львове и Киеве.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Врач-анестезиолог детской больницы Святого Николая во Львове Денис Сурков сообщил, что причиной отравления детей стала бледная поганка. Он также сообщил, что это не единственный случай в этом году: недавно во Львовской области от отравления поганкой умер 14-летний ребенок.

Среди детей, госпитализированных во Львов, в самом тяжелом состоянии был ребенок до трех лет. Врачи диагностировали у нее глубокую печеночную недостаточность. Спасти ее могла только трансплантация печени, проведенная этой ночью.

В настоящее время врачи отказываются давать комментарии, хотят дождаться результата пересадки.

Мать и годовалый ребенок находятся в удовлетворительном состоянии. Мужчина, собиравший грибы, также в больнице в тяжелом состоянии.

В связи с массовым отравлением детей грибами правоохранители Тернопольской области открыли производство из-за злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в двух громадах искали пенсионерок, которые пошли в лес за грибами и не вернулись.

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