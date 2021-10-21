В Тернопольской области ввели жесткий карантин: что изменилось

С сегодняшнего дня в заведения общественного питания, государственные учреждения или межобластной транспорт можно будет зайти только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

В Тернопольской области с сегодняшнего дня, 21 октября, начинают действовать новые карантинные ограничения. Так, в регионе будут работать только те общественные заведения и рынки, в которых работники и посетители будут иметь 100% вакцинацию, или ПЦР-тест, или справку о перенесенной болезни. Такие же правила касаются и межрегиональных перевозок.

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Об этом сообщили во время внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС в Тернопольской облгосадминистрации, передает пресс-служба ОГА.

"От 00:00 21 октября начнет действовать новые карантинные ограничения. В частности, будет запрет на функционирования предприятий общественного питания, спортивных залов, продовольственных и непродовольственных рынков, магазинов, государственных структур, а также проведение массовых мероприятий при отсутствии 100% вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, не более чем за 72 часа, или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, не более 42 часов, или документ от врача о противопоказаниях вакцинации у работников и посетителей заведений ", - говорится в сообщении.

Эти правила касаются и межрегиональных перевозок пассажиров. Без этих документов невозможно будет переехать в другой район области.

По словам директора департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольги Ярмоленко, на Тернопольщине усиливают карантин из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом и летальных случаев от COVID-19.

Соблюдение карантинных требований будут проверять мобильные группы, в состав которых войдут представители полиции, Госпродпотребслужбы, ГУ "Тернопольский ОЦКПХ МЗ Украины" и работники органов местного самоуправления.

Напомним, с четверга, 21 октября, вступают в силу новые правила пассажирских перевозок. Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь и водители и пассажиры для поездок между регионами Украины. Перечень этих документов доступен по ссылке.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более подробно о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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