В Тернопольской области выпекли 10 тысяч пасок, которые уже доставили на Сумщину

Организовал выпечку пасок и отправку гостинцев в Сумскую область Координационный штаб поддержки обороны Украины, деятельность которого координирует народный депутат из группы "Партия "За майбутнє" Иван Чайковский.

Из Тернопольщины в Сумскую область Координационный штаб поддержки обороны Украины отправил гуманитарную помощь военным и нуждающимся к Пасхальных праздникам. Вкусности собирали от лучших хозяек Тернопольщины и в рамках благотворительной акции "Паска для героев" по инициативе фонда "Покрова" и сети фирменных магазинов "Студия мяса". Об этом рассказал народный депутат из группы "Партия "За майбутнє" Игорь Молоток, который принимал гуманитарный груз.

"В преддверии Пасхи мы традиционно поздравляем наших земляков с праздниками, но в этом году мы решили особое внимание уделить нашим военным, защищающим нашу землю на севере Сумщины, Конотопского и Шосткинского районов: ВСУ, спасателям, полиции, пограничникам, территориальной обороне. Также помогли Новгород Северской общине, поддержали пожилых людей, попавших в затруднительное положение, за эту уникальную возможность я искренне благодарю своего коллегу депутата Верховной Рады из Тернопольщины Ивана Чайковского. Низкий поклон всем, кто присоединился к выпеканию этих пасок, вложил свою частицу души и сердца, а также всем, кто собирал, транспортировал этот праздничный груз. Мы сегодня едины, как никогда. А значит непобедимы. Все будет Украина!", - отметил Игорь Молоток.

По словам народного депутата, в рамках благотворительной акции каждый покупатель в сети "Студия мяса" в Тернопольской области имел возможность оплатить паску для военных. Затем они выпекались и передавались в Координационный штаб поддержки обороны Украины, который собирал паски и по всему региону и доставлял гуманитарный груз.