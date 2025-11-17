- Дата публикации
В Тернопольской области выявлен вирус африканской чумы среди животных
Госпродпотребслужба уже приняла все необходимые меры для ликвидации вируса.
На Тернопольщине, в Збаражской городской общине, зафиксированы случаи африканской чумы свиней (АЧС) среди диких животных.
Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.
Вирус подтвердили у семи погибших диких свиней, из которых четыре были поросята.
Все трупы уничтожены путем сжигания и захоронения. Места гибели и захоронения дезинфицированы для полного обезвреживания вируса.
Объявлен опасный пункт, определены зоны защиты и наблюдения. Утвержден план реагирования, который предусматривает комплекс неотложных мер: усиление мониторинга и информирования населения, контроль за перемещением животных, ограничение деятельности в охотничьих угодьях и усиление дезинфекционных работ.
