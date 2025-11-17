В Тернопольской области выявлен вирус африканской чумы среди животных

Врачи / © Pixabay

На Тернопольщине, в Збаражской городской общине, зафиксированы случаи африканской чумы свиней (АЧС) среди диких животных.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.

Вирус подтвердили у семи погибших диких свиней, из которых четыре были поросята.

Все трупы уничтожены путем сжигания и захоронения. Места гибели и захоронения дезинфицированы для полного обезвреживания вируса.

Объявлен опасный пункт, определены зоны защиты и наблюдения. Утвержден план реагирования, который предусматривает комплекс неотложных мер: усиление мониторинга и информирования населения, контроль за перемещением животных, ограничение деятельности в охотничьих угодьях и усиление дезинфекционных работ.

