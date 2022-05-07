В Тернопольской области запретили проведение массовых мероприятий, митингов, собраний и демонстраций

В некоторых регионах Украины решили прибегнуть к некоторым ограничениям с 8 по 10 мая из-за возможных провокаций России.

В Тернопольской области посилия ограничения решили с выходных — субботы, 7 мая. В регионе запретили проведение массовых мероприятий, митингов, собраний и демонстраций.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Владимир Труш.

По его словам, ограничения решили прибегнуть, чтобы не рисковать безопасностью местных жителей.

"Мы ввели в действие решение Совета обороны о запрете проведения массовых мероприятий, митингов, собраний и демонстраций без согласования с военной администрацией и исключительно с соблюдением мер правового режима военного положения от 7 мая включительно", — подчеркнул глава области.

Как сообщалось, до 9 мая РФ может прибегнуть к провокациям или усилению обстрелов. Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник отмечает, что до этой даты остается не так много времени, и это заставляет украинскую сторону быть более внимательной по всем направлениям, где есть не только боевые действия, но и относительное затишье.

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