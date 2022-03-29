В Тернопольской области заработали четыре эвакуированных предприятия: намерены переехать 85

Представители бизнеса ищут работников.

Из-за войны в Украине четыре субъекта хозяйствования, которые из пострадавших регионов переехали в Тернопольскую область, уже заработали.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Труш.

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По его словам, эти предприятия приступили к своей деятельности и реализуют продукцию. Впрочем, о каких именно видах деятельности идет речь, глава области не сообщил.

Кроме того, 32 предприятия осуществляют переезд в регион, а также ищут через Тернопольский областной центр занятости работников. В частности, это швейная и пищевая ветвь.

"Имеем 85 предложений от бизнеса, который готов переехать в Тернопольскую область из областей, где ведутся активные боевые действия", — сообщил Владимир Труш.

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