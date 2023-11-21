В Тернопольской области женщина 9 месяцев получала пенсию покойной матери: что она придумала

В Тернопольской области переселенка из Донецкой области 9 месяцев получала пенсию своей покойной матери. Ее разоблачили правоохранители.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

По данным полиции, пенсионерка жила в доме престарелых в Горловке Донецкой области. В декабре 2021 года женщина скончалась. Ее 50-летняя дочь знала об этом, однако никого не сообщила и продолжала получать пенсию матери.

"На протяжении девяти месяцев женщина ежемесячно снимала пенсионные средства покойной матери. Сначала делала это в Угледаре Донецкой области, где жила, а впоследствии, переселившись на Тернопольщину, продолжала это делать в Зборове. Сумма нанесенного ущерба составила более 53 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Полиция открыла производство по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса. Продолжается следствие.

Напомним, в Тернопольской области мошенники, пообещавшие девушке платить за просмотр фильмов, украли у нее 14 тысяч гривен.

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