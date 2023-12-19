В Тернопольской области женщина отдала "любимому" из соцсетей 250 тыс. грн: что он ее пообещал

Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

В Тернопольской области женщина отдала "иностранцу" 250 тыс. грн за доставку посылки. Он обещал ей прислать очень ценный подарок, но потерпевшая ничего так и не получила.

Об этом идет речь в сообщении полиции Тернопольской области.

По данным полиции, жительница Борщевской громады Тернопольской области в социальных сетях познакомилась с "иностранцем". Они долго переписывались. Тогда мужчина пообещал женщине прислать очень ценный подарок, однако она должна была оплатить услуги доставки.

"Вскоре потерпевшей позвонил курьер. Сказал, что нужно оплатить не только за доставку, но и таможенные пошлины. За четыре дня злоумышленники выманили у женщины почти 250 тысяч гривен", — сообщили в полиции.

Когда ни одной посылки потерпевшая не получила – она обратилась в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию преступления.

Напомним, в Тернопольской области женщина выманила в почте 159 тыс. гривен.

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