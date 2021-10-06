В Тернопольской области женщина с подругой избила в магазине любовницу своего мужа

В Тернопольской области женщина с подругой избила в магазине любовницу своего мужа

Нападающей должны заплатить по 510 грн.

В г. Теребовля Тернопольской области женщина с подругой избила в магазине любовницу своего мужа.

Об этом говорится в решении Теребовлянского районного суда.

Как рассказала подозреваемая, между ней и потерпевшей были неприязненные отношения из-за того, что последняя была любовницей ее мужа. Однако все обострилось после того, как потерпевшая сказала ее сыну, что "теперь его отец будет жить с ней". Поэтому они с подругой пошли в магазин, где работает пострадавшая, и избили ее. Подозреваемые женщины в суде признали, что поступили неправильно и конфликт можно решить другим способом.

Потерпевшая в суде отметила, что у нее действительно были отношения с мужем подозреваемой и она ей об этом писала. Женщина требовала для нарушителей сурового наказания.

Избиение женщины квалифицировали, как легкие телесные повреждения. Также суд учел тот факт, что нападающее раскаялись и имеют хорошие характеристики. Суд признал женщин виновными и оштрафовал их— по 510 грн.

Напомним, в Киевской области женщина заказала убийство любовницы мужа.

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