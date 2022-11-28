В Тернопольской области женщина упала в 12-метровый колодец с водой: фото

К моменту прибытия спасателей женщина уже была мертвой.

Жительница Тернопольщины погибла в результате падения в 12-метровый колодец. Трагедия произошла в селе Кошляки Тернопольского района Тернопольской области.

Об этом сообщили в ГСЧС Тернопольщины.

Сообщение о падении женщины в колодец спасатели получили 26 ноября в 02:58 ч.

"По прибытию к месту происшествия была проведена разведка и установлено, что потерпевшая была без признаков жизни в колодце с водой на глубине около 12 м", — говорится в сообщении.

Мертвую женщину достали методом полиспостов (с помощью веревки и стремянки) в аппарате защиты органов дыхания, рассказали спасатели.

Фото: ГСЧС в Тернопольской области

Фото: ГСЧС в Тернопольской области

Напомним, в Ивано-Франковске из окна квартиры на 8 этаже выбросился мужчина. Так он пытался спастись из охваченного огнем помещения, но в результате падения погиб.

Читайте также: