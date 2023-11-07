В Тернопольской области женщина вылила ведро фекалий на полицию: как ее наказали

В Тернопольской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили женщину, которая набросилась на полицию и вылила на правоохранителей ведро фекалий.

Об этом говорится в приговоре Чертковского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, женщина находилась в розыске по представлению Хмельницкого горрайонного суда. В феврале 2023 к ней пришли правоохранители. Увидев их, подозреваемая начала сопротивляться: она избивала полицию пластиковым ведром, употребляла нецензурные слова относительно правоохранителей.

Далее она из пластикового ведра вылила неизвестное вещество с резким запахом на одежду и волосы полицейского, а затем взяла ведро, набрала у него фекалий и вылила на другого правоохранителя. Таким образом, она требовала, чтобы правоохранители ушли с ее двора.

Материалы дела / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

На суде женщина свою вину признала и раскаялась. Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 342 и ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Ее приговорили к двум годам лишения свободы, заменив на год испытательного срока.

Напомним, в Полтаве мужчина будет сидеть в тюрьме из-за кражи дезодоранта.

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