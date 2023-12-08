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В Тернопольской области женщина выманила на почте 159 тыс. грн: что она придумала

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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В Тернопольской области женщина выманила на почте 159 тыс. грн: что она придумала

В Тернопольской области задержали работницу почты

Женщину разоблачила полиция и открыла уголовные производства.

В Тернопольской области разоблачили 35-летнюю работницу почты, выманившую у работодателя 159 тыс. грн.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

По данным полиции, 35-летняя жительница Чортковского района Тернопольской области была заместителем начальника отделения почтовой связи. Она придумала хитрую схему и украла 159 тыс. грн.

"Женщина, имея доступ к системе переводов, сформировала бланки на получение почтовых переводов на жителей общины. Следовательно, осуществила заказ наличных на отделение для выплаты этих переводов и тайно похитила наличные из кассы", — говорится в сообщении.

Подозреваемой инкриминируют часть 3 статьи 185 – тайное похищение чужого имущества, нанесшее значительный ущерб потерпевшему и часть 1 статьи 358 – подделку официального документа Уголовного кодекса.

Напомним, в Тернопольской области мужчина выманил у матери тяжелобольного воина ВСУ 70 тыс. грн.

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Дата публикации
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925
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