В Тернопольской области женщины-переселенки родили почти 60 малышей

С начала войны в области появилось на свет около 500 младенцев.

В Тернопольской области родило 59 женщин, родители которых переехали в регион из областей, страдающих активными боевыми действиями.

Об этом сообщил глава Тернопольской областной администрации Владимир Труш.

Всего с начала войны, 24 февраля, в Тернопольской области родилось более полутысячи детей. "Младенцы и матери чувствуют себя хорошо. Им оказывается вся необходимая помощь", — подчеркнул Труш.

К слову, более 3,8 тыс. человек избрали для себя Тернополь как временное место для проживания. 600 детей из числа переселенцев зарегистрировались в школах областного центра. В целом город принял более 12 тыс. переселенцев, которые останавливались в нем на несколько дней.

Как сообщалось, во Львове беременные беженцы родили уже более сотни малышей. Врачи отмечают, что из-за стресса и переживания женщины все чаще рождают преждевременно.

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