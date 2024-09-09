В Тернопольской области злоумышленник изнасиловал несовершеннолетнюю девушку с инвалидностью: как его наказали

Злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей, которая является лицом с инвалидностью, и изнасиловал девушку.

В Тернопольской области мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней.

Об этом сообщили на сайте Тернопольской областной прокуратуры.

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"При публичном обвинении ювенального прокурора Шумским районным судом Тернопольской области признан виновным и приговорен житель Кременецкого района Тернопольской области к 10 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей, являющейся лицом с инвалидностью второй группы, и изнасиловал девушку

Обвиняемый свою виновность не признал. Приговор еще не вступил в законную силу. Других деталей дела не разглашается.

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