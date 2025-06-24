В TikTok обещают 24 тысячи гривен - в ЦПИ предупредили, чем это грозит

В сети распространяется фейк. / © ТСН.ua

Реклама

Информация о якобы принятой программе выплат в размере 24 тысяч гривен для тех, кто не уезжал из Украины после 24 февраля 2022 года, — фейк.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В TikTok активно распространяют видео с "новостью" о постановлении Верховной Рады №4425, согласно которому каждому украинцу, который остался в стране после начала полномасштабной войны, якобы должны выплатить единовременную помощь через "поддержку" в приложении "Дія". В роликах пользователей призывают перейти по ссылке в шапке профиля, чтобы получить подробную инструкцию.

Реклама

На самом деле, никакого такого постановления в Верховной Раде не существует. На официальном сайте ВРУ отсутствует какая-либо информация о выплате 24 тысяч гривен указанной категории лиц.

Авторы фейковых видео используют поддельный дизайн сайта Верховной Рады, чтобы ввести пользователей в заблуждение. Переход по ссылке, распространяемой в TikTok, ведет на анонимные Telegram-каналы.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что такие вбросы имеют целью накрутку просмотров и увеличение аудитории недостоверных ресурсов, и призывают украинцев проверять информацию только в официальных источниках.

Напомним, украинцы имеют возможность получить единовременную денежную выплату ко Дню Независимости до 3100 грн.

Реклама