В TikTok появился опасный челлендж для детей: как избежать угрозы — Нацполиция

Последствия таких "экспериментов" катастрофические: химические ожоги, шрамы на лице и руках.
В социальной сети TikTok распространяется опасный челлендж, в котором дети используют самодельные петарды. В результате таких экспериментов они могут серьезно травмироваться.
Об этом предупреждают в Нацполиции.
"Последствия таких "экспериментов" катастрофические: химические ожоги, шрамы на лице и руках, а в некоторых случаях — длительное лечение. Медики отмечают: подобные травмы могут остаться на всю жизнь”, — говорится в сообщении.
Нацполиция Украины призывает родителей и детей быть внимательными и не рисковать здоровьем ради "популярности" в соцсетях.
Детей просят:
- не повторять опасные действия, которые увидят в соцсетях;
- если друзья предлагают принять участие в таких "челленджах", сказать твердое "нет" и немедленно рассказать об этом взрослым;
- сообщить учителям или родителям, если станет известно о ком-то, кто планирует делать опасные "эксперименты".
Советы для родителей
Контролируйте, какие видео и челленжи просматривает ваш ребенок в интернете.
Объясните детям, что "лайки" в соцсетях не стоят их здоровья и жизни.
Доверительно общайтесь с детьми и рассказывайте о последствиях опасных действий.
Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Национальную полицию с просьбой отреагировать на распространение в соцсетях нового смертельного флешмоба среди детей.
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