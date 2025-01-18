В TikTok появился опасный челлендж для детей: как избежать угрозы — Нацполиция

Последствия таких "экспериментов" катастрофические: химические ожоги, шрамы на лице и руках.

В социальной сети TikTok распространяется опасный челлендж, в котором дети используют самодельные петарды. В результате таких экспериментов они могут серьезно травмироваться.

Об этом предупреждают в Нацполиции.

"Последствия таких "экспериментов" катастрофические: химические ожоги, шрамы на лице и руках, а в некоторых случаях — длительное лечение. Медики отмечают: подобные травмы могут остаться на всю жизнь”, — говорится в сообщении.

Нацполиция Украины призывает родителей и детей быть внимательными и не рисковать здоровьем ради "популярности" в соцсетях.

Детей просят:

не повторять опасные действия, которые увидят в соцсетях;

если друзья предлагают принять участие в таких "челленджах", сказать твердое "нет" и немедленно рассказать об этом взрослым;

сообщить учителям или родителям, если станет известно о ком-то, кто планирует делать опасные "эксперименты".

Советы для родителей

Контролируйте, какие видео и челленжи просматривает ваш ребенок в интернете.

Объясните детям, что "лайки" в соцсетях не стоят их здоровья и жизни.

Доверительно общайтесь с детьми и рассказывайте о последствиях опасных действий.

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Национальную полицию с просьбой отреагировать на распространение в соцсетях нового смертельного флешмоба среди детей.

Читайте также: