Активисты вызвали на место происшествия правоохранителей.

В Одессе в одном из местных тиров посетителей шокировали сувениры, унижавшие достоинство Украины.

Об этом сообщают в телеграмм-канале GANUL.

Отмечается, что во время посещения тира в Аркадии, посетители были поражены и возмущены сувенирными подарками, которые "втюхивали" пришедшим пострелять.

"Вот такие магниты раздают в качестве сувениров в тире, который расположен в Аркадии. Сотрудники тира не усматривают никакой проблемы в том, что на восьмом году войны с решёткой они "втюхивают" людям эту пропаганду. Короче, слов не подобрать, казалось бы — большего идиотизма не приходится искать, а он — в центральном туристическом районе Одессы", — рассказал авто сообщению.

По его словам, на место он вызвал правоохранителей и написал заявление на владельцев тира.

Напомним, что в Киеве в одной из аптек работник отказался обслуживать клиента на украинском языке, тем самым нарушив закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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