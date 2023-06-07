В Токмаке и Мирном произошла "бавовна": Федоров сообщил о мощных взрывах

Детали пока не известны.

Утром 7 июня "бавовна" произла в двух населенных пунктах временно оккупированной территории Запорожской области. Взрывы раздались в поселке Мирное Мелитопольского района и Токмака.

Об этом сообщил легитимный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Сразу в двух пока оккупированных населенных пунктах Запорожской области громко", — говорится в сообщении городского головы.

По словам Федорова, жители Мирного Мелитопольского района сообщают о мощном взрыве возле захваченной оккупантами воинской части. Между тем жители Токмака информирую о по меньшей мере шести взрывах.

Федоров пообещал рассказать детали со временем.

Накануне, 6 июня, во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв. Их было слышно во всех районах города.

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