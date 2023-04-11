В Токмаке случилась "бавовна": ликвидирована еще одна группировка окупантов

Россияне снова курили не в том месте.

В ночь на 11 апреля на оккупированной части Запорожской области произошло шесть мощных взрывов. Теперь "бавовна" случилась в Токмаке.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает "24 канал".

"В Токмаке этой ночью действительно были взрывы в тех местах, где враг концертировал свое военное вооружение и свои склады с боеприпасами. Взрывы раздались в пригороде Токмака. Оккупанты жгли там, где не нужно, так что теперь там этой вражеской группировки просто нет", — подчеркнул. городской голова.

По его словам, это не последняя такая враждебная группировка. Федоров говорит, что последствия этой "бавовни" — десятки ликвидированных россиян и десятки единиц военной техники.

Иван Федоро объясняет, что оккупанты избрали Токмак и Мелитополь логистическими центрами. На территории этих двух городов в Запорожской области расположена основная военная мощь армии страны-агрессорки, а потому там "постоянно что-то происходит".

Как сообщалось, 6 апреля во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы в районе, где россияне сосредоточили свою технику и личный состав. Все это оккупанты свозили к месту, где вчера произошел "хлопок", в течение четырех дней.

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