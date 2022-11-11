В только что освобожденном селе на Луганщине нашли еще двух предателей: помогали оккупантам организовывать псевдореферендумы

Коллаборанты, разоблаченные в Луганской области, помогали россиянам организовывать псевдореферендумы.
Во время стабилизационных мероприятий в недавно освободившемся поселке Невское в Луганской области СБУ обнаружила двух коллаборантов, которые помогали оккупантам организовывать псевдореферендум.
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном поселке Невском работники Службы безопасности Украины обнаружили двух местных жителей, которые сотрудничали с оккупантами. В частности, помогали в организации псевдореферендума", — рассказал Гайдай.
По его словам, изменников Украины уже задержали, дальше они будут отвечать за совершенное перед законом.
"Мы не повторим в 2014-м, каждый ответит за измену", — написал глава области.
Напомним, стало известно, сколько коллаборантов с начала полномасштабного вторжения разоблачила Украина. По словам представителя СБУ Артема Дехтяренко, СБУ задержала более 700 предателей.
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