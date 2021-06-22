В том году медузы, в этом — змеи: побережье Азовского моря оккупировали пресмыкающиеся (видео)

Змеи пугают отдыхающих.

На побережье Азовского моря отдыхающих донимают пресмыкающиеся. Их развелось очень много, а такое соседство людям не нравится.

В Сети опубликовали видео, на котором видно, как змеи оккупировали побережье Примпосада.

"В том году медузы, в этом - активизировались змеи. Будьте осторожны, так как можно просто не увидеть", — предупредила отдыхающих депутат Запорожского облсовета Ирина Славова.

Она добавила, что местные рассказывают, что после того, как построили ветряки, птицы, раньше ели змей, боятся летать рядом и это благодатно действует для размножение змей на этой территории

Пользователи разделились во мнениях. Кто-то считает, что на видео вполне безопасный уж, другие, что это — степная гадюка.

"Есть два вида ужей в Украине и у нас на юге — обычный уж обычно имеет" ушные "белые, желтые, оранжевые даже темные пятна — в другой водяного ужа — таких "ушек" нет, именно он чаще встречается на побережье Азовского моря и питается рыбой, является санитаром моря. Очень полезен пресмыкающееся в экосистеме", — прокомментировала научный сотрудник Приазовского национального парка Галина Микитинец.

По ее словам, степная гадюка расселилась по всей Обиточной косе, этому способствует наличие кормовой базы — мышевидных грызунов и заповедная территория, людей там не много. У гадюки зигзагообразный рисунок на спине и они не такие большие, как водяные ужи и плавают не очень охотно, а уж на видео — это сухопутный степной вид, занесенный в Красную книгу Украины.

Напомним, что селе Головецко Стрыйского района Львовской области змея укусила 35-летнюю женщину. Пострадавшую срочно госпитализировали в больницу.

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