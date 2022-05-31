В Торецке достали на поверхность 115 горняков, которые остались под землей из-за обесточивания

В Торецке достали на поверхность 115 горняков, которые остались под землей из-за обесточивания

29 мая из-за обесточивания городов Донбасса на шахтах "Центральной" и "Торецкой" 115 горняков оказались под землей.

В настоящее время всех работников шахт удалось спасти.

Об этом сообщил глава Торецкого теркома профсоюзов Василий Щербань, пишет "Суспильне".

Для спасения горняков были использованы специальные генераторы. Также Щербань добавил, что шахты уже снова работают.

"Мы использовали специальные генераторы, которые всегда подготовлены. Всех шахтеров подняли на поверхность 29 мая. Напряжение есть. Шахта работает", – рассказал Щербань.

Напомним, в Торецке Донецкой области 115 горняков остались под землей из-за обесточивания: 112 на шахте "Центральной", 3 – на шахте "Торецкой".

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