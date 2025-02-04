В Торецке, где продолжаются бои, власти выделили "на свое содержание" более 84 млн грн

По информации журналистов, власти Торецка заложили на свое содержание в 6 раз большую сумму, чем на соцзащиту жителей.

Власти города Торецк, практически полностью оккупированном и разрушенном россиянами и за который продолжаются бои, запланировали выделить на собственное содержание более 84 миллионов гривен.

Об этом сообщает Следствие.Инфо.

Торецк на карте / Фото: Deepstatemap

А на социальную защиту жителей громады, которая уже частично оккупирована россиянами, планируют потратить сумму меньше почти в 6 раз. По словам журналистов, из Торецкой громады эвакуировались около 95% всех жителей.

Однако на материальную поддержку внутренне перемещенных лиц по состоянию на 2025 год городские чиновники предусмотрели 1,4 млн. гривен, или 0,5% от бюджета. Но рассчитывать на деньги могут только те люди из Торецкой громады, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, получили ранения из-за боевых действий или воспитывают детей с инвалидностью.

Еще 1 миллион 632 тысяч гривен местные чиновники выделили на оказание материальной помощи ветеранам и участникам Революции Достоинства.

На жилищно-коммунальную сферу полностью разрушенного города планируют потратить 1 миллион 368 тысяч гривен.

61 миллион 404 тысячи – на образование,

более 9 миллионов гривен – на здравоохранение,

8 миллионов 537 тысяч гривен – на культуру и искусство,

почти 326 тысяч гривен – на спорт.

Несмотря на продвижение оккупантов, в Торецкой ГВА заложили на 2025 год 1 миллион гривен для разработки Стратегии послевоенного восстановления.

Почти треть всего бюджета Торецкой громады — более 84 миллионов — заложили на содержание государственного управления.

"Расходы на оплату труда с начислением работников бюджетной сферы запланированы в полном объеме, согласно штатной численности", – пояснили в Торецкой ГВА.

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