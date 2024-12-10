В Торецке враг установил контроль над терриконами шахты "Центральная" — военный обозреватель

Пока все же удается сдерживать врага в районе Нелиповки-Леонидовки.

Враг в Торецке, к сожалению, установил контроль над терриконами шахты "Центральная" и большинством зданий на территории.

Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

"Пока еще не закрепился, поэтому ситуация теоретически может измениться. Также, 90% многоэтажек в городе под контролем врага. Район Забалко потерян", — говорится в сообщении.

Но пока все же удается сдерживать врага в районе Нелиповки-Леонидовки.

"Единственное, потеря контроля над шахтой "Центральная" дает врагу возможность нанести разрезной удар между Нелиповкой и Щербиновкой и создать мешок для защитников остатков Нелиповки. С другой стороны, враг очень хочет захватить шахту "Торецкую" с ее терриконами", — добавил Мирошников.

Пока наши воины держат этот район и подходы к нему.

"Несмотря на все, Торецк еще держится и будет держаться! Враг там максимально ограничен в маневрах, поэтому штурмует в лобовую, терпя убытки", — резюмировал военный обозреватель.

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Напомним, ситуация в Торецке очень сложная. Враг штурмует город и стирает его артиллерией и авиацией. ВСУ ликвидируют до сотни окупантов ежедневно.

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