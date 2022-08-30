В торговом центре оккупированного Севастополя включили гимн Украины (видео)

В торговом центре оккупированного Севастополя 30 августа прозвучал украинский гимн, раздававшийся в эфире местного "Радио Крым".

Местные паблики сообщают, что гимн Украины звучал несколько минут.

Об этом пишет пророссийский Telegram-канал "ЧП / Севастополь", опубликовавший соответствующее видео.

"В ТЦ Севастополя – украинский гимн. На "Радио Крым" сегодня странный плейлист", – говорится в сообщении.

"Функции программного директора на себя взял кто-то злонамеренный. В лучших традициях вайомингского инцидента ворвался в эфир с гимном "соседнего" государства. Аккорды победы позвучали несколько минут и затихли", — добавили авторы заявления.

Напомним, в Севастополе российские силовики задержали мужчину за украинскую песню.