В торговом центре в Днепре произошел скандал из-за кормления грудью: фото

В городе Днепре в магазине одежды Colin's, расположенном в ТЦ "Караван", произошел скандал из-за того, что посетительница вынуждена была срочно покормить грудью младенца в примерочной. Продавщица-консультанка заявила, что это якобы запрещено правилами магазина, и сравнила процесс кормления грудью с посещением туалета.

Об этом инциденте, который произошел с ней, написала на своей странице в Facebook общественный деятель Ирина Черныш.

По ее словам, она посещала магазин вместе с мужем и младенцем, выбрала две пары джинсов на примерку, но в это время ребенок начал плакать с требованием есть.

“Будничный день, все, кроме одной раздевалки, свободны. Я сажусь и начинаю кормить, муж стоит с коляской напротив и ждет, чтобы забрать сына и дать мне джинсы”, — описала она ситуацию.

В этот момент ее увидела консультант, которая заявила о запрете кормления в магазине и потребовала пройти в специальную комнату, которая находится в торговом центре.

"Кормить — это же как в туалет ходить, для этого есть отдельное помещение", — ошарашила она странной фразой мать младенца.

В конце концов, по требованию посетительницы и ее мужа появилась администратор магазина, которая пыталась оправдать свою коллегу, предположив, что продавщица сделала замечание, имея в виду, что "надо было прикрыться от людей".

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“Если бы в этой ситуации вместо груди была бы бутылка со смесью. Сделала бы эта продавщица такое замечание? Стала бы выгонять из магазина? 100% нет! Эта девушка может есть чипсы или бургеры на людях, в кинотеатре, магазине, на улице. Так почему она не делает это в отдельной комнате, подальше от людей? Почему не сравнивает свое потребление пищи с походом в туалет? Почему естественная потребность младенца была осуждена и ограничена представительницей компании Colin's?!” — возмущенно написала общественная деятельница, потребовав от компании Colin's Ukraine публичных извинений, пересмотра своих ценностей и проведения с персоналом просветительских мероприятий по грудному вскармливанию.

Реакция от представителей компании не заставила себя ждать. В комментариях к этому посту у посетительницы магазина попросили прощения.

"COLIN'S не осуждает, и ни в коем случае, не запрещает грудное вскармливание в магазине. С персоналом уже проведена разъяснительная работа. Уверяем, что подобные ситуации больше не повторятся в сети магазинов COLIN'S. Мы искренне надеемся, что все Ваши последующие визиты в наших магазинов будут приносить только положительные эмоции", – говорится в комментарии.

Напомним, ранее в Днепре на кладбище заметили голого мужчину, который там мастурбировал. Полиция составила протокол.

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