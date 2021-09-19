В трех городах Одесской области питьевая вода не соответствует санитарным нормам: где именно

В трех городах Одесской области питьевая вода не соответствует санитарным нормам: где именно

Специалисты отобрали 85 проб питьевой воды.

Питьевая вода в городах Болград, Арциз и Вилково, а также в селах и поселках Белгород-Днестровского, Раздельнянского, Подольского и Измаильского районов не соответствует санитарным нормам.

Об этом сообщили в пресс-службе областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

С 11 до 17 сентября отобрали 85 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 79 проб — на санитарно-химические.

Из них 10 проб не соответствуют санитарно-химическим нормам, а именно в городах Болград, Арциз и Вилково, а также в селе Жеребково.

Санитарно-микробиологическим нормам не соответствуют 9 проб питьевой воды: в поселке Окны и селах Шабо, Жеребково и Новониколаевка.

Из 11 проб питьевой воды, отобранных в Одессе, требованиям соответствуют все образцы.

Информацию обо всех обнаруженных "нестандартных" пробах направили в городские и районные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления и управления Госпотребслужбы в Одесской области.

Напомним, правительство планирует улучшить качество питьевой воды в Украине. Соответствующий законопроект уже принят в рамках одноименной государственной программы. На обеспечение украинцев качественной питьевой водой правительство планирует потратить почти тридцать миллиардов гривен. Деньги пойдут на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт водопроводных сетей, а также очистных сооружений и сетей водоотведения.

В Украине сегодня почти треть водопроводных сетей и 40% сетей водоотведения находятся в аварийном состоянии и требуют немедленной замены. А в девяти областях страны воду привозят и подают по графику. Это почти триста тысяч украинцев.

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