В трех километрах от берега: на Херсонщине чудом спасли подростков, которых унесло в открытое море (видео)

Дети в шторм плавали на катамаране.
На Арабатской косе в Херсонской области пятерых подростков на катамаране унесло в открытое море.
Об этом сообщили в пресс служба Национальной полиции области.
Подростки в возрасте 13—15 лет без спасательных жилетов катались на катамаране. В какой-то момент из-за сильного ветра плавсредство отнесло в открытое море. Спасать юных путешественников на катере отправились сотрудники водной полиции.
Впоследствии выяснилось, что сильный ветер и волна отнесли катамаран на расстояние трех километров от берега. Спасатели обнаружили плавсредство, подплыли к нему, помогли подросткам подняться на борт и доставили их на берег.
В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, что под Лазурным в море утонул 8-летний мальчик. Спасатели занимаются поиском его отца.