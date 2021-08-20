В трех километрах от берега: на Херсонщине чудом спасли подростков, которых унесло в открытое море (видео)

Дети в шторм плавали на катамаране.

На Арабатской косе в Херсонской области пятерых подростков на катамаране унесло в открытое море.

Об этом сообщили в пресс служба Национальной полиции области.

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Подростки в возрасте 13—15 лет без спасательных жилетов катались на катамаране. В какой-то момент из-за сильного ветра плавсредство отнесло в открытое море. Спасать юных путешественников на катере отправились сотрудники водной полиции.

Впоследствии выяснилось, что сильный ветер и волна отнесли катамаран на расстояние трех километров от берега. Спасатели обнаружили плавсредство, подплыли к нему, помогли подросткам подняться на борт и доставили их на берег.

В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, что под Лазурным в море утонул 8-летний мальчик. Спасатели занимаются поиском его отца.

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