В трех областях аварийные отключения: детали о состоянии энергосистемы Украины

Энергетика / © Associated Press

Реклама

Ситуация в энергосистеме из-за ударов РФ остается сложной. Есть обесточенные потребители в Донецкой, Сумской и Запорожской областях. Там почасовые графики бездействуют.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Отмечается: там, где разрешают безопасность, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики пытаются как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование и вернуть электроснабжение потребителям.

Реклама

Как стало известно, в части регионов Украины сегодня используются графики ограничения мощности для промышленности. Будут работать и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

"Со временем и продолжительностью возможных обесточений по вашему адресу можете ознакомиться на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - напоминают энергетики.

Ранее речь шла о планах восстановления и защиты энергетических объектов в каждой области Украины с учетом опыта этой зимы. Они включают в себя не только ремонт поврежденных объектов, но и строительство новых защитных сооружений. Зеленский поручил доработать проекты и подать их на утверждение Совету национальной безопасности и обороны (СНБО). Реализация планов должна обеспечить стабильную работу энергосистемы даже при потенциальных вражеских обстрелах.