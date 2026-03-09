В трех областях применяются аварийные отключения света: детали

Реклама

Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остались без электроснабжения.

Об этом сообщает Минэнерго.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы быстро восстановить свет для всех потребителей.

Реклама

По сообщению ведомства, в некоторых регионах Украины действуют графики почасовых отключений для населения, а для промышленности используются ограничения мощности. Актуальную информацию о графиках отключений можно проверить на официальных ресурсах облэнерго.

Потребителям отмечают, что важно уменьшить давление на систему.

«Просим потребителей в регионах, где действуют почасовые отключения, бережно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему», — говорится в сообщении.

Отключения света в Украине - последние новости

Ранее говорилось, что в Украине планируют не применять графики отключений для потребителей на линиях, где работает собственная или распределенная генерация. Речь идет о случаях, когда местные источники электроэнергии покрывают по меньшей мере 80% потребностей потребителей.

Реклама

Если уровень покрытия электроэнергией будет ниже, для них снова будут применяться стандартные графики ограничений. Таким образом, правительство хочет стимулировать общины, ОСМД и бизнес устанавливать собственные источники энергии и усиливать энергостойкость страны.