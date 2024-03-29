В трех областях Украины ввели графики аварийных отключений света

Причина – отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей после ночной вражеской атаки.
В Украине пришлось до вечера 29 марта применить графики аварийных отключений света в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить графики аварийных отключений до вечера в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях", – говорится в заявлении компании.
Там объяснили, что главная причина применения аварийных отключений – отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе покрытия потребления электроэнергии в отдельных регионах Украины. Все – вследствие ночной массированной атаки на электростанции.
Кроме того, дальше действуют ограничения энергоснабжения на Харьковщине и в Кривом Роге.
"Потребителей в других регионах также просим потреблять электроэнергию бережливо и сознательно", – призвали в "Укрэнерго".
Напомним, Россия в ночь на 29 марта массированно атаковала Украину, запустив беспилотники и ракеты, в частности, по объектам энергетики. Были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: По всей Украине бахкало всю ночь! Последствия зверской массированной атаки россиян 29 марта
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